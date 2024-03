CÔTE D’IVOIRE : 28 NOUVELLES ASSISTANTES ET ÉDUCATRICES DU MÉTIER DE LA PETITE ENFANCE DÉCROCHENT LEUR CERTIFICAT

Les formations des métiers liés aux enfants restent encore méconnues en Côte d’Ivoire. Pour pallier ce fait, LADE est une structure ivoirienne qui offre des formations dans le domaine du suivi de l’enfant. Elle a organisé la cérémonie de remise de certificat des auditeurs, ce samedi 2 mars à Cocody.

LADE (Lecture à domicile & Développement de l’Enfant) est une structure spécialisée dans le développement de l’enfant et la formation aux métiers de la petite enfance. Elle offre deux formations qui sont la formation en assistance maternelle et la formation éducatrice petite enfance. Ces formations qui s’inspirent du modèle canadien visent à offrir non seulement de l’emploi, mais aussi faire connaître tout le savoir-faire déployé pour être aux petits soins d’un bébé dans son processus de croissance.

La petite enfance représente une chose primordiale pour les enfants, c’est un métier noble que vous avez choisi

C’est au total 28 auditeurs comprenant 8 mamans leaders qui ont reçu leurs attestations de fin de formation, 14 assistantes maternelles et 16 éducateurs de jeunes enfants devenus diplômés en éducation de la petite enfance après leur formation. « La petite enfance représente une chose primordiale pour les enfants, c’est un métier noble que vous avez choisi » a déclaré Delphine Allah, éducateur a l’enfance, lors de la cérémonie de graduation de la 3ᵉ promotion des éducateurs de jeunes enfants et la 5ᵉ promotion des assistantes maternelles.