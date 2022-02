Guinée : 𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗻𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗱𝗶 𝗗𝗼𝘂𝗺𝗯𝗼𝘂𝘆𝗮 𝗿𝗲𝗰̧𝗼𝗶𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝘀 𝗱𝘂 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗘𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲̀𝗿𝗲𝘀

Le Prรฉsident de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a reรงu hier lundi, 21 fรฉvrier 2021 au Palais Mohammed V, des hauts cadres du Ministรจre des Affaires Etrangรจres promus dans les diffรฉrentes missions diplomatiques de la Guinรฉe. Ce sont au total 34 personnes composรฉes de dโ€™hommes et de femmes qui bรฉnรฉficient de la confiance du Chef de lโ€™ร‰tat pour rejoindre des Ambassades.

En introduisant ces nouveaux promus, le Ministre des Affaires Etrangรจres, de la Coopรฉration internationale, de lโ€™Intรฉgration africaine et des Guinรฉens de lโ€™Etranger, Dr Morissanda Kouyatรฉ a dรฉclarรฉ que la diplomatie est une partie importante de la refondation de lโ€™ร‰tat que le gouvernement a engagรฉe.

Sur cet รฉlan, il a rassurรฉ que son dรฉpartement fera tout pour que la vision du CNRD soit traduite en actes concrets.

Le porte-parole des nouveaux cadres promus, M. Alsรฉny Diallo a remerciรฉ le Prรฉsident Colonel Mamadi DOUMBOUYA pour cette confiance.

Il a promis que les cadres promus mettront tout en ล“uvre pour le rayonnement de la diplomatie guinรฉenne ร lโ€™extรฉrieur.

Le Prรฉsident de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA les a fรฉlicitรฉs de la confiance placรฉe en eux pour ces hautes fonctions au sein des diffรฉrentes missions diplomatiques. Pour le Chef de lโ€™ร‰tat, cette confiance procรจde sans nul doute des qualitรฉs personnelles de ces hauts cadres, mais aussi de leur engagement ร sโ€™impliquer davantage dans la nouvelle dynamique engagรฉe dans notre pays. Une nouvelle dynamique engagรฉe dans le cadre de la refondation de lโ€™ร‰tat : ยซ Dans ce contexte, le Ministรจre des Affaires Etrangรจres, de lโ€™Intรฉgration Africaine et des Guinรฉens de lโ€™Etranger a des responsabilitรฉs ร assumer aux niveaux intรฉrieur et extรฉrieur. Cโ€™est dans ce cadre que vous avez รฉtรฉ choisis pour porter haut le drapeau guinรฉen ร lโ€™extรฉrieur et contribuer positivement au dรฉveloppement socio-รฉconomique de notre pays ยป a prรฉcisรฉ le Prรฉsident Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

A ce titre, le Chef de lโ€™ร‰tat pense que les promus ont une parfaite connaissance et une bonne comprรฉhension de la dynamique amorcรฉe dans notre pays. Cโ€™est pourquoi, le Prรฉsident Colonel Mamadi DOUMBOUYA espรจre que ces diplomates seront des acteurs ร la hauteur de la confiance placรฉe en eux.

