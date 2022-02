Le Chef de l’Etat a pris part à la cérémonie d’ouverture du 6e Sommet ordinaire Union Africaine – Union Européenne, à Bruxelles

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, dans l’après-midi du jeudi 17 février 2022, à Bruxelles, aux côtés de plusieurs de ses homologues africains et européens, à la cérémonie d’ouverture du 6e Sommet ordinaire Union Africaine – Union Européenne.

Ce Sommet constitue une occasion de faire le point de la coopération entre les deux espaces économiques, de lancer la nouvelle stratégie « Global Gateway » de l’Union Européenne en faveur de l’Afrique visant à intensifier les investissements dans les infrastructures, les soins de santé et l’éducation, et de rechercher les solutions pouvant favoriser la stabilité et la sécurité grâce à une nouvelle architecture de paix et de sécurité.

Les différents intervenants, notamment le Président du Conseil Européen, S.E.M. Charles MICHEL, le Président de la République du Sénégal, S.E.M. Macky SALL, Président en exercice de l’Union Africaine, et le Président français, S.E.M. Emmanuel MACRON, Président en exercice du Conseil de l’Union Européenne, ont souligné la nécessité, pour les deux continents, d’avoir des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques, fondés sur des priorités et des valeurs partagées.

Ils ont, en outre, lancé un appel au soutien à la fabrication de vaccins sur le continent africain au-delà de la riposte anti-COVID-19 et à une croissance économique durable et inclusive à travers, notamment, une nouvelle allocation des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) aux pays africains.

Ils ont également mis en exergue les autres défis à relever par le continent africain, notamment le numérique et les transports, le changement climatique et la transition énergétique, le soutien au secteur privé et à l’intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, l’éducation, la culture et la formation professionnelle, l’agriculture et le développement durable.

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, le Président Alassane OUATTARA a coprésidé avec les Présidents Emmanuel MACRON et Macky SALL ainsi qu’avec le Président du Conseil des Ministres de la République italienne, M. Mario DRAGHI, l’une des tables rondes thématiques organisées dans le cadre du Sommet Union Africaine – Union Européenne, consacrée au financement de la croissance.

A cette occasion, le Chef de l’Etat a présenté la situation de la croissance avant la pandémie de COVID-19, la problématique de financement de la croissance et fait des recommandations pour une croissance post-COVID-19 forte. Il a ensuite souligné que dans un contexte de raréfaction des ressources concessionnelles et dans un paysage financier international marqué par un resserrement des conditions, la grande partie des ressources nécessaires au financement du développement de nos Etats devront être mobilisées essentiellement auprès du secteur privé.

Aussi, pour relever le défi du financement de la croissance des économies africaines, le Président Alassane OUATTARA a-t-il insisté sur l’accélération des réformes porteuses de transformations pour renforcer la résilience en termes, notamment, de mobilisation de ressources domestiques ; la poursuite du renforcement du cadre des affaires afin d’attirer les investissements privés nationaux et étrangers ; le soutien financier et technique de nos Partenaires pour combler le déficit de l’Afrique en matière d’investissements et, enfin, la solidarité renforcée entre l’Union Européenne et l’Union Africaine à travers la concrétisation des annonces de financement pour l’Afrique et pour les pays sahéliens en particulier.

Dans la soirée, le Président de la République a pris part, en compagnie de la Première Dame, Madame Dominique OUATTARA, à un dîner offert en l’honneur des Chefs d’Etat et de Gouvernement présents à ce 6e Sommet Union Africaine – Union Européenne.

