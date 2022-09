Le Chef de l’Etat a pris part à l’ouverture du Débat général de la 77e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, dans la matinée de ce mardi 20 septembre 2022, à New York, au Siège de l’ONU, à l’ouverture du Débat général de la 77e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Ce Débat général, qui se tient du 20 au 26 septembre 2022 sous le thème « un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués », est l’occasion pour les Chefs d’État et de Gouvernement de débattre sur les défis mondiaux.

Les différents intervenants, notamment le Secrétaire Général des Nations Unies, M. António GUTERRES, ont souligné les défis à relever, notamment les questions de paix et de sécurité, de démocratie et de préservation de l’environnement, et ont plaidé en faveur d’une coalition mondiale pour surmonter les divisions d’un monde en péril.

Ils ont, en outre, insisté sur la nécessité d’encourager le leadership féminin et de faire de la préservation de l’environnement ainsi que de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix, une priorité.

Dans l’après-midi, le Chef de l’Etat a participé à une rencontre entre le Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne et le Groupe des Chefs d’État et de Gouvernement africains.

Les défis mondiaux actuels, notamment la sécurité alimentaire, les changements climatiques, l’approvisionnement en énergie et les infrastructures, les points de vues sur l’Afrique et le rôle de l’Europe dans l’élaboration conjointe d’un ordre multilatéral équitable ainsi que les possibilités d’amélioration de la coopération, ont été au cœur des échanges.

Dans la soirée, le Président Alassane OUATTARA a pris part à un dîner de travail offert par le Président de la République française, S.E.M. Emmanuel MACRON, autour du thème : « Les défis actuels et les pistes de coopération future ».

Notons que le mercredi 21 septembre 2022, le Chef de l’Etat prononcera une Allocution à la tribune des Nations Unies dans laquelle il présentera la vision de la Côte d’Ivoire sur la situation dans le monde et l’engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de l’homme et les changements climatiques.

