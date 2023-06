Le président de l’UA, Azali Assoumani, promet de soutenir les efforts du Mali en vue d’un retour à la stabilité

Le président de l’Union Africaine soutiendra toute décision de l’Etat malien selon une déclaration du conseiller diplomatique du président comorien Hamada Madi. Ce dernier a été reçu en audience lundi 05 juin par le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goita.

Le président de l’Union des Comores et président en exercice de l’Union africaine (UA), Azali Assoumani, envisage de se rendre au Mali, pour toucher du doigt les progrès de ce pays d’Afrique de l’Ouest dans la quête du retour à la stabilité. Reçu en audience le lundi 5 juin 2023, Hamada Madi, émissaire du président comorien au Mali a déclaré que le président de l’Union africaine soutiendra toute décision souveraine de l’État et du peuple malien dans sa marche pour le retour à la stabilité et à l’ordre constitutionnel. C’était au terme d’une audience avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goita.

“Le président en exercice de l’Union africaine, Azali Assoumani, s’apprête à effectuer une visite au Mali, probablement après le référendum en vue, d’une part, de constater les derniers développements de la situation dans ce pays, notamment la montée en puissance des forces armées de défense et de sécurité; d’autre part, il s’agira pour lui d’encourager les autorités maliennes ainsi que le peuple malien, dans la nouvelle dynamique enclenchée dans le pays.”

Hamada Madi, Conseiller diplomatique du président comorien – Comores

Si cette déclaration traduit les progrès réalisés par le gouvernement malien, notamment le dynamisme socio-politique retrouvé, mais aussi le renforcement du système de défense et de sécurité, elle permettra aussi de renouer la confiance dans la coopération entre l’Union africaine et les autorités de transition maliennes. Le 1er juin 2021, l’Union africaine avait annoncé la suspension du Mali de ses structures, suite au coup d’Etat du 24 mai 2021, lorsque les militaires avaient arrêté le président Bah N’Daw et son Premier ministre, Moctar Ouane.

“Le président en exercice de l’Union Africaine, qui est le président d’un pays ami et frère comme les Comores, soutiendra toute décision souveraine de l’Etat malien et du peuple malien.”

Hamada Madi, Conseiller diplomatique du président comorien – Comores

Le gouvernement de transition au Mali a fixé au 18 juin la tenue du référendum sur la nouvelle Constitution, un processus qui doit permettre l’organisation d’élections en février 2024 pour un retour des civils au pouvoir. Le chef de l’Etat comorien envisage de faire le déplacement au Mali mais aussi au Burkina Faso ou encore en Guinée, deux pays d’Afrique de l’Ouest qui ont également connu des coups d’Etat et qui sont dirigés par des militaires.