SENEGAL-CUBA-DIPLOMATIE / La diplomatie cubaine célèbre ses 49 ans de relations bilatérales avec Dakar

Dakar, 12 août (APS) – Le 49e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Cuba et le Sénégal a été désigné samedi en présence de membres de la mission diplomatique cubaine à Dakar et de fonctionnaires sénégalais dont le travail contribue au raffermissement des relations modérés, a constaté l’APS.

La rencontre a eu pour cadre le restaurant du Phare des Mamelles, orné pour l’occasion de drapeaux des deux pays et d’œuvres plastiques marquant l’histoire contemporaine du pays de Fidel Castro.

Sur le parvis du lieu de célébration trône, hissée sur un support, une copie du document qui avait été signé en 1974 par les représentants des deux pays, notamment les diplomates, Médoune Fall et Ricardo Alarcon, représentants à l’époque du Sénégal et de Cuba aux Nations unies.

L’ambassadeur de Cuba au Sénégal, Maydolis Sosa Hilton a souligné la présence de ses invités à une date aussi importante, l’exhortant « à continuer à œuvrer au renforcement des liens dans les domaines qu’ils exercent avec professionnalisme et esprit de collaboration ».

La diplomate a particulièrement insisté sur l’appui des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, « des interlocuteurs directs dans les rencontres officielles pour évaluer des agendas et des intérêts entre les deux gouvernements et leurs ministères des Affaires étrangères respectives ».

La représentante de Cuba au Sénégal n’a pas manqué de reconnaître le rôle joué par les institutions culturelles dans la réalisation des objectifs de travail, tels que la célébration d’événements importants dans la vie et l’histoire de Cuba.

« Sans leur soutien, nous n’aurions pas pu rendre hommage au héros national cubain José Martí, ni célébrer la journée de la culture cubaine, pour ne citer que deux des raisons les plus significatives de la célébration des ressortissants de la plus grande des Antilles », at-elle indiqué.

Maydolis Sosa Hilton a dans le même temps magnifié la visite du ministre sénégalais de la Culture, Aliou Sow, à Cuba, à l’occasion de la Foire internationale du Livre de La Havane.