CÔTE D’IVOIRE /DISTINCTION : MOUSSA BAMBA DÉSIGNÉ “HOMME DE L’ANNÉE 2024”

Moussa Bamba, qui sème le développement et l’amour, depuis de nombreuses années, a été distingué à cette soirée. Le Président directeur général de Africa Mine s’est vu décerner le trophée de la “Meilleure entreprise du Secteur de l’exploitation minière” et celui de “l’homme de l’année 2024”.

S’exprimant au nom de son premier responsable, Adama Bamba, le Directeur général de Africa Mine s’est réjoui de ces nouveaux lauriers glanés par son entreprise. ‹‹ C’est avec un sentiment de joie et de fierté que nous avons appris que M. Bamba Moussa, Pdg de Africa Mine, était le lauréat de cette distinction. C’est son leadership pragmatique, sa contribution au développement de la Côte d’Ivoire et ses nombreuses actions sociales au profit des populations qui nous valent d’être honorés ce jour››.

‹‹ Cette distinction est également l’occasion pour nous de nous engager à faire encore mieux et relever de nouveaux défis ››, a conclu le porte-parole de Moussa Bamba.

Pour sa part, Lath Fornier, l’Administrateur général d’Afrique Vérité a présenté sa structure et les objectifs de la cérémonie. ‹‹ Afrique Vérité est une structure panafricaine de sondage et d’émulation. L’ADN de notre organisation est la célébration des talents et des personnalités qui se battent, jour et nuit, pour le développement de la Côte d’Ivoire. Nous sommes à notre 19ᵉ édition qui couronne 14 lauréats récompensés chacun dans son secteur d’activité ››.