Distinction honorifique du ministre d’Etat, Ministre de l’agriculture par la FIPPDA

<< Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance >> De Méandre, poète grec.

La FIIPPDA a rendu un vibrant hommage au ministre d’Etat, ministre de l’agriculture et du développement rural.

Pour féliciter et remercier Monsieur Kobenan Kouassi Adjoumani, Ministre d’Etat, ministre de l’agriculture et du développement rural, pour ses remarquables et innombrables initiatives visant la consolidation de vraies conditions de la paix et de la réconciliation national e, AIME NARCISSE BOLI, PCA de la FIPPDA et Journaliste Professionnel a procédé ce samedi à un distinction honorifique.

"Merci du fond du cœur à son dynamique cabinet et a son fidèle ami et bien aimé frère, le Vénérable Sénateur Bezeme-Kouamé Christophe qui ont permis à la Fondation Internationale pour la Paix, la Presse et pour le Développement durable en Afrique dite FIPPDA de saisir l'opportunité des présentes JAAD pour faire du Ministre d'Etat, ici présent, la seconde personnalité ivoirienne à recevoir la même DISTINCTION HONORIFIQUE que le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA. Le leadership de l'éléphant du Gontougo et l'arbitrage du jury composé de guides religieux, de leaders politiques, de diplomates et j'en passe nous permettent de lui remettre sans aucune complaisance cette DISTINCTION HONORIFIQUE afin de l'encourager à mériter davantage la confiance de tous et de toutes jusqu'à sa prochaine DISTINCTION HONORIFIQUE en qualité de l'homme politique ivoirien de l'année 2021 ! En effet, la distinction honorifique qu'il reçoit sur la terre de ses ancêtres a le très rare mérite d'avoir préparé la rencontre historique entre les Présidents ADO et GBAGBO, juste après 72 heures, le mardi 27 juillet 2021, après la cérémonie nationale de clôture de 100 JOURS DE PRIÈRES ISLAMO-CHRÉTIENNES POUR LA PAIX ET POUR LA RÉCONCILIATION EN CÔTE D’IVOIRE doublée de la cérémonie de DISTINCTION HONORIFIQUE du Président ADO, le samedi 24 juillet 2021, à la Fondation FHB pour la recherche de la paix “, a t-il déclaré.

FHB, le Père Fondateur de la Côte d’Ivoire, ne nous a-t-il pas enseigné que la paix, loin d’être un vain mot est un comportement ?

Préparant en 2022, son 25ème anniversaire, la FIPPDA, Organisation Internationale Non Gouvernementale, bénéficie de l’appui institutionnel du Ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale.

Ovationnons massivement et très bruyamment notre heureux récipiendaire du jour pour son exemplaire engagement politique, pour son dévouement en faveur du bonheur des ivoiriens et pour son don de soi. Laissons éclater notre joie pour son infatigable engagement en faveur de la paix…

Sapel

Comments

comments