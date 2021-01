EBONY 2021: la liste des participants et le chronogramme du départ sur Yamoussoukro connus

La plus grande cérémonie de distinction des acteurs de la presse et des médias ; ” Super Ebony” se tiendra le 23 janvier à Yamoussoukro. Ils sont nombreux à rechercher la couronne. On enregistre, le plus grand nombre des journalistes de la RTI.

Qui succédera à Serge Kolia super Ebony 2019, parmi les 28 nominés.

Liste des participants – Ebony 2020

Cliquez ici

Ci-dessous le chronogramme du départ sur Yamoussoukro pour les nominés d’Abidjan.

WEEK-END DES EBONY 2021 A YAMOUSSOUKRO, LES 22, 23 ET 24 JANVIER 2021

WEEK-END DES EBONY 2021 À YAMOUSSOUKRO, LES 22, 23 ET 24 JANVIER 2021:

Voici les lieux et les horaires de Rassemblements et de départs des Journalistes pour le week-end des Ebony :

✓ Vendredi 22 Janvier 2021 (Départ) :

✓Lieu 1 : Maison de la Presse d’Abidjan-Plateau ( MPA), Rassemblement à 6h00

-6H30 : 1er départ

-7h30 : 2ème départ

✓Lieu 2 : Yopougon – Figayo, Rassemblement à 6H00

-7h00 : 1seul départ

NB : Les participants sont priés de prendre toutes les dispositions pour être à l’heure.

Comité d’Organisation

PO/SERCOM





Sapel MONE

Comments

comments