Baby-foot en Côte d’Ivoire : Un centre ouvert à Cocody

Le premier centre de divertissement baby-foot en Côte d’Ivoire a ouvert ses portes récemment à Abidjan-Cocody cité Sir. Crée à l’initiative de Aka Boka, un jeune entrepreneur, ce centre de divertissement est doté de deux tables babyfoot certifiées de la fédération internationale de football de table (Itsf). Ce centre a pour objectif de permettre à la population abidjanaise et celle d’ailleurs de revivre le Babyfoot.

« Depuis notre enfance, le baby-foot est un jeu qui a toujours été pratiqué et délaissé dans les rues dans des conditions précaires, à un point d’être associé à un jeu d’enfant », a déclaré Aka Boka à la cérémonie de lancement qui a eu lieu le 3 février 2023 en présence de plusieurs personnalités et de ses amis d’enfance.

Continuant sur sa lancée, le promoteur du centre a révélé que « Ivoire baby-foot a pour but de valoriser le jeu de baby-foot dans un cadre climatisé et convivial tout en permettant à tous les amateurs et nostalgiques, hommes, femmes et jeunes de revivre les plaisirs du jeu qui a bercé leur enfance ».

Il ambitionne par ailleurs, d’ouvrir d’autres sur toute l’étendue du territoire ivoirien. «Notre objectif est d’ouvrir plusieurs centres à travers chaque commune du District autonome d’Abidjan, à l’intérieur du pays et, aussi dans la sous-région », a-t-il précisé.

Il faut noter que les deux tables babyfoot qui meublent ce centre, peuvent être employées officiellement dans les concours et tournois internationaux.

Officiellement dénommé de football sur une table et opposant généralement deux équipes de deux joueurs ou un joueur à un autre. Il est composé de deux équipes adverses de onze joueurs (généralement les bleus et les rouges) accrochés à des barres se déplacent latéralement dans un seul et même objectif : mettre plus de buts à l’adversaire que l’on en prend afin de gagner la partie.

Comments

comments