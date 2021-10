La chroniqueuse Cassandra Assamo quitte l’émission C’midi

La chroniqueuse Cassandra Assamoi ne fera plus partie de l’équipe de la prochaine saison de l’émission C’midi. La responsable de la chronique c’est livre choix a annoncé son départ dans une publication sur sa page Facebook ce mercredi 13 octobre 2021.

“Bonjour à tous, c’est avec beaucoup d’émotion que je tiens à vous informer que je ne serais plus dans l’émission Cmidi sur RTI1 qui débutera en Novembre. Ce fut pour moi, une très belle expérience où j’ai pu reprendre confiance en moi, me redécouvrir et surtout comprendre à quel point le fait d’être pluridisciplinaire peut t’ouvrir beaucoup de porte.”

Dans sa note d’adieux au talk show, elle a traduit sa reconnaissance à ses collègues de l’aventure qui ont été acceuillants et disponibles pour elle. Pour ceux qui veulent femme embrasser le metier des médias et de la communication, la femme de media conseille: “Gardez votre personnalité, ayez toujours un plan B dès le départ, restez humbles même si vous êtes talentueux, observez, et appliquez-vous.”

Cassandra Assamoi, ne laisse pas ses fans orphelins car la télévision et elle, l’histoire continue : “on se retrouvera très vite dans une prochaine aventure sur le groupe RTI.”

