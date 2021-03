La soirée du groupe ”100 façon” menacée, le parrain mis aux arrêts

Dans une soirée où le groupe « 100 Façon » avait mis tout son espoir en raison de la qualité de son parrain, le groupe zouglou a vu depuis quelques jours son rêve s’envoler. Pour cause, « Ali le Douanier », parrain de la soirée a été mis aux arrêts par la gendarmerie pour une affaire de trafic de drogue. Présumé coupable de ce trafic, ce jeune monsieur, ami des artistes et parrain de la soirée du groupe ne sera pas du rendez-vous du samedi 06 mars prochain.

En effet, cette soirée Zougloutique était prévue ce samedi au maquis « Droit de Veto » sis à Yopougon Siporex. Pour l’occasion, les organisateurs avaient mis tous les petits plats dans les grands afin de faire passer une belle soirée musicale à la clientèle du jour. Affiches bien montées sur mesure, publicité de proximité, mailing de la clientèle fidèle, bref toutes les actions de communication étaient déjà bien lancées pour que cette fête soit un succès.

Malheureusement pour les artistes vedettes de la soirée et pour les organisateurs, le mauvais sort va s’abattre sur l’événement en vue avec l’arrestation de celui qui, à lui seul, permet aux tenanciers des bars et boîtes de faire la moitié de la recette de la soirée.

Bien connu dans le milieu de la nuit, selon des sources, « Ali le Douanier » est un « gros payeur » comme on les appelle dans le milieu. Et son « travaillement » sur les artistes est plus qu’un cachet de prestation. En l’ayant choisi comme parrain de la soirée, « Prince 100 Façon » et son compagnon rêvaient déjà d’une nuit de grand bonheur parce que c’est certain que les billets de banque allaient pleuvoir.

Depuis l’arrestation du parrain, le groupe Zouglou ainsi que les organisateurs de la soirée sont sans voix. Ils sont d’ailleurs face à un dilemme: annuler la soirée ou la tenir sans un parrain de sa trempe. Une équation à laquelle réfléchissent les artistes et organisateurs.

En attendant de se décider, c’est le groupe Zouglou « 100 Façon » qui souffre de ce mauvais sort qui vient de s’abattre sur leur soirée de « douahou ».

actualiteivoire.info

Comments

comments