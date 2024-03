“Paquinou festival à l’Ivoire golf club” : Adeba Konan en apothéose

Recréer l’environnement d’un village baoulé à Abidjan dans le beau cadre touristique de l’Ivoire golf club. Afin de permettre à tous ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement à l’intérieur du pays de célébrer « paquinou » à Abidjan. Tel est la vision des organisateurs de « paquinou festival à l’Ivoire golf club ».

Ainsi, pour la deuxième édition de « paquinou festival à l’Ivoire golf club » prévue du 30 au 1er avril 2024, l’artiste Adéba Konan sera en attraction le lundi de Pâques, le 1er avril. Il va donner un concert inédit à l’espace village de l’Ivoire golf club. Cette information a été donnée le jeudi 7 mars 2024, à Abidjan par Noël Kouakou, directeur général de l’Ivoire golf club.

Pour lui, ce festival sera ponctué par des expositions-ventes, de la gastronomie et de la danse. Il a donné les objectifs assignés à cet évènement culturel qui visent à recréer ‘’Paquinou’’ (fête de Pâques, en langue baoulé) à Abidjan. Le directeur général de cet établissement a rappelé sa vision qui est d’offrir une célébration culturelle unique à la hauteur des attentes des populations et des peuples baoulé qui feront le déplacement.

« C’est une occasion de brassage culturel et de célébration de l’union et du vivre-ensemble, nous demandons aux populations de venir nombreux à cette rencontre afin de connaître la culture baoulé ».

Quant à Chantal Kouassi, directrice de stratégies et de communication, organisatrice de ce festival, elle a indiqué que cette cérémonie sera l’occasion pour montrer toute la gastronomie baoulé dans ces différentes facettes.

« Nous allons permettre aux festivaliers de découvrir le pagne baoulé dans ces différentes déclinaisons. Il y aura des contes et des concours de jeunesse qui vont permettre de donner des proverbes qui sont des signes de noblesse et de sagesse en vue de faire connaître la culture baoulé à nos enfants, aux plus jeunes et aux adolescents. C’est toute une vie que nous voulons recréer dans la fraternité et dans la joie », a affirmé Chantal Kouassi. Soulignant que ce sont 5000 festivaliers qui sont attendus à l’Ivoire golf club.

Il faut noter que cette cérémonie est placée sous le patronage de la présidente du Sénat, Kandia Camara ; de Raymonde Goudou-Coffie, ministre-gouverneur du district des Lacs et de l’appui institutionnel de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie.