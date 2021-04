The Voice Afrique reprend avec les finalistes ce samedi 24 avril 2021

The Voice Afrique démarre ce samedi 24 avril 2021 pour le compte des phases finales, tant attendues. Après la suspension, il y a environ un an, en raison de la pandémie du coronavirus, The Voice Afrique reprend avec les finalistes. L’annonce a été faite par la production de The Voice Afrique dans un communiqué.

« Rendez-vous ce samedi 24 avril 2021 sur Vox Africa et les chaînes partenaires pour la demi-finale de The Voice Afrique francophone, saison 3, pour la première fois en Côte d’Ivoire », peut-on lire dans le communiqué. A noter que cette saison démarre avec le remplacement du coach Nayanka Bell par le rappeur Youssoupha.

« Toutefois, c’est avec un réel plaisir doublé d’un sentiment de gratitude que la production de The Voice Afrique, annonce le retour dans le show, de la légende Youssoupha, pour reprendre en main, les talents de l’équipe Nayanka », a expliqué le même communiqué.

The Voice Afrique est une émission qui recrute des talents de la musique, à travers 16 pays d’Afrique francophone pour le plus grand show télévisé, présenté par VoxAfrica.

