Abobo-Belleville : Ivre, il menace son père avec un couteau

K. M., chauffeur de poids-lourd, âgé de 33 ans, a été condamné à 6 mois de prison ferme assortis de 50 000 FCfa d’amende pour avoir menacé K.K., son géniteur, avec un couteau à Abobo-Belleville. Une sentence prononcée par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, le 4 septembre 2023.

Le trentenaire reconnu pour son addiction à l’alcool avait l’habitude de semer la panique à la maison dès qu’il était soul. La cible principale recherchée dans ses moments d’ébriété n’était autre que son père.

Accusé devant le tribunal pour l’avoir battu, K.M s’est empressé de répondre qu’il n’a pas levé la main sur lui. « Monsieur le juge je n’ai pas frappé mon papa ». Une version que le géniteur présent au tribunal a reconnue.

Selon les explications de K.K, son fils qui vit encore sous son toit avait déjà commencé à «terroriser» les habitants de la maison avant son arrivée. Dès qu’il vit venir son père, il lui interdit de rentrer dans sa propre cour. « Il m’a empêché de rentrer avec ma voiture. Puis a réclamé la bouteille de dengue que je tenais. Ensuite il a sorti un couteau pour me menacer », a raconté le père.

K. M. s’était montré tellement violent qu’il a fallu l’intervention des jeunes du quartier pour le maîtriser. Ce sont ces derniers qui finiront par le conduire au commissariat le plus proche.

Afin de comprendre sa motivation en sortant un couteau face à son père, le jeune répondra au juge qu’il n’était pas en train de le menacer. « Monsieur le juge, je lui tendais simplement le couteau. Je ne le menaçais pas ».

A la question de savoir pourquoi il vivait encore en famille malgré son âge et sa profession, l’accusé a déclaré qu’il pense au déménagement. « Souvent je pense à prendre ma maison et après cela me sort de la tête », avoue-t-il.

Quant à son géniteur K.K, il a déclaré à la barre qu’il était venu retirer sa plainte. « Monsieur le juge son problème c’est l’alcool dès qu’il boit, il devient méconnaissable. Sinon il ne m’a jamais porté main ».

Un argument qui n’a pas convaincu les juges qui ont décidé de le condamner.