Bénin : un enfant égorgé par un féticheur à Natitingou

Un jeune présumé féticheur a égorgé samedi dernier, un enfant de 06 ans pour retirer ses organes à des fins occultes. Pour commettre cet acte macabre dans le département de l’Atacora, le jeune présumé féticheur, selon les sources de BENIN WEB TV, a profité d’un moment d’absence des parents de l’enfant pour le rejoindre dans la chambre.

L’homme dont l’identité n’a pas encore été dévoilée a tué l’enfant, récupéré sa tête et les différentes parties de son corps pour faire une offrande à son fétiche qui réclamerait du sang. Et comme le malheur n’arrive jamais seul, il sera très vite découvert par les populations surexcitée qui en plus de vouloir lui rendre le coup ont brûlé sa maison et ses fétiches.

Mais il a été sauvé de justesse par des éléments de la police républicaine. Actuellement en garde à vue, il sera présenté au procureur les jours à venir.

