BEPC 2022, UNE CANDIDATE SE SUICIDE APRÈS SON ÉCHEC.

Tout le monde ne supporte pas l’échec. Et certains vont jusqu’à l’extrême pour le signifier. C’est le cas d’une jeune candidate malheureuse au BEPC qui a choisi de se donner la mort après la proclamation des résultats de cet examen.

Elle n’a pas validé son examen, et l’échec pour elle n’a pu être digéré. Le mardi 5 juillet 2022, après la proclamation des résultats du Brevet d’étude du premier cycle ( BEPC), Sonna Sy Savané, élève de 17 ans au groupe scolaire Hadja Nansira Keita sis à Gomboya sodefa a préféré mettre fin à sa vie pour cette raison.

Le corps a été découvert par des proches au quartier Gomboyah dans la commune de Maneah en Guinée.

« On m’a appelé. Je suis venu constater les faits. Mais, sur le terrain, on m’a dit qu’elle s’est suicidée à cause de son échec à deux reprises au BEPC. J’ai trouvé la corde à son cou », raconte Alseny Bangoura, le chef du quartier tel que relaté par le confrère guinéen »Guineenews.org ».

« J’ai retrouvé ma fille morte et je ne savais pas les conditions de sa mort. C’est après des heures que sa camarade Claudia m’a notifié qu’elle avait vérifié le résultat de sa copine sur MTN, mais qu’elle n’avait pas eu et elle s’était enfermée dans sa chambre. J’y suis allé et c’est son cadavre que j’ai malheureusement trouvé », explique un parent.

En Guinée le BEPC session 2022 a enregistré 15,04% d’admis. En Côte d’Ivoire c’est un taux un peu plus élevé de 28,89%.

