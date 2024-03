Corridor d’Azaguié : 4 morts dans un accident de circulation

Un véhicule de transport de type Massa a percuté le samedi 9 mars 2024, un poids lourd en stationnement faisant 23 victimes dont quatre morts, près du corridor d’Azaguié (sur l’axe Azaguié-Adzopé), à environ 60 km d’Agboville, fait savoir un rapport des pompiers civils transmis à l’AIP.

« Bilan : 23 victimes dont quatre décès certains (un homme et trois femmes), trois en urgence absolue et 16 en urgence relative ».

Huit blessés ont été transportés par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) de la compagnie d’Abobo à l’hôpital d’Anyama. Onze autres, dont l’âge oscille entre six mois et 42 ans, ont été pris en charge et évacués par le Centre de protection civile (Cpc) d’Agboville.

Cette intervention a mobilisé dix pompiers civils d’Agboville et enregistré la présence du Préfet de région de l’Agneby-Tiassa, Sihindou Coulibaly, sur les lieux de l’accident, selon la note.