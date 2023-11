Côte d’Ivoire – Assassinat d’une institutrice et son fils : le REDICI condamne ce crime

Yapo Sylvie, première vice-présidente du REDICI, a exprimé la ferme condamnation du réseau envers un acte de violence abominable, assimilé à un crime d’une extrême gravité perpétré contre une femme, une mère, une enseignante et éducatrice dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que son fils.

En réaction, le REDICI a annoncé l’organisation d’une manifestation dispersée sur tout le territoire ivoirien en direction des Directions Régionales de l’Éducation Nationale (DRENA) pour ce mardi 21 novembre 2023. En outre, ce réseau a lancé un appel pressant à toutes les organisations et associations luttant contre les violences basées sur le genre ainsi qu’aux autorités, les incitant à accorder une attention soutenue à ces cas de violence de plus en plus fréquents et graves à l’encontre des institutrices pendant l’exercice de leurs fonctions honorables.

De plus, Sylvie Yapo a plaidé en faveur d’une intervention urgente du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, dirigée par Mme la Ministre Mariatou Koné, pour garantir des mesures adéquates assurant la sécurité des institutrices dans l’exercice de leur métier, les préservant ainsi que leurs familles de tout danger, lançant ainsi un appel à l’action immédiate.

En effet, Flavie Keke, institutrice et directrice de l’école primaire de Gbatongouin dans la DRENA de Man, dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, ainsi que son fils de 7 ans, ont été retrouvés atrocement ass@ssinés, soulevant des soupçons envers son collègue Goré Bi André Bla Mohamed, qui s’est enfui après les faits. Une délégation du REDICI s’est rendue sur les lieux pour recueillir davantage d’informations, révélant que ces événements tragiques se dérouleraient probablement dans la nuit du samedi 18 novembre au dimanche 19 novembre 2023 au domicile de la victime.

Les découvertes ont été horrifiantes : dame Kéké avait encore la m@chette enfoncée dans la gorge, tandis que le corps de son fils de 7 ans gisait dans une mare de s@ng. De plus, il a été révélé qu’elle était enceinte.