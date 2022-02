Côte d’Ivoire : Des élèves tués dans une collision entre un camion et une moto à Adiaké

Week end noir à Adiaké, une ville située dans le sud-est de la Côte d’Ivoire. Des élèves sont mort dans un grave accident de route, survenu le samedi 5 février 2022.

Les élèves du lycée moderne Konan Camille d’Adiaké ont eu une reprise de cours sinistres, le lundi 7 février 2022. Du fait de l’absence soudaine et inattendue de certains trois camarades qui ne seront plus dans les classes respectives. Ces derniers ont perdu la vie suites à une collision entre un camion et une moto.

Les victimes sont Konami Mohamed, en classe de 5e dans un collège privé d’Adiaké, Bamba Sofiane, en classe de 4e 6 et Coulibaly Odi, en classe de 6e 2 du lycée moderne Konan Camille d’Adiaké. La consternation est à son paroxysme dans le secteur d’éducation nationale de ladite cité lagunaire.

Selon les témoins, peu avant 20 h le samedi 5 février 2022, un camion après avoir franchi les dos d’âne du village communal de Roa a foncé en trombe en direction d’Adiaké. Malheureusement, parvenu à hauteur du lycée moderne, le conducteur aurait effectué un mauvais dépassement.

Désormais déporté sur son côté gauche, il est surpris par une moto sur lequel étaient assis trois passagers, qui n’étaient autres que des élèves. Du choc de la collision, deux occupants de l’engin à deux roues décèdent sur le champ.

Le troisième, transporté aux urgences à l’hôpital général d’Adiaké, y a rendu l’âme. Vu la gravité de sa mauvaise manœuvre, le chauffeur du camion a pris ses jambes à son cou. Des voix s’élèvent pour engager également la responsabilité des parents dans l’accident survenu.

Les populations furieuses, exigent des autorités compétentes, l’érection de dos d’âne entre la brigade de la gendarmerie et le lycée moderne Konan Camille. En tout cas, un tronçon identifié comme l’axe sur lequel se produisent les drames les plus horrible sur les routes de la ville.

