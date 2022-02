Côte d’Ivoire : drame à Man

La ville de Man, capitale de la région du Tonkpi a été le théâtre d’un drame le mercredi 16 février 2022. Huit personnes ont perdu la vie dans un incendie d’une boulangerie.

Les habitants de Man, ville de l’Ouest ivoirien sont sous le choc. Huit des leurs sont morts calcinés dans un incendie. Le drame s’est produit dans la matinée du mercredi 16 février 2022 au quartier Commerce de la localité. Selon certaines informations non encore confirmées, une explosion de gaz serait à l’origine de cet incendie.

Les flammes se sont déclarées d’abord dans la boulangerie UNIVERS DES PAINS de la grande gare et à la pâtisserie LA BRIOCHE. Elles se sont ensuite propagées dans des habitations voisines. Pris au piège par le feu, plusieurs employés de la boulangerie sont restés coincés dans le bâtiment. Huit travailleurs ont été calcinés.

« Nous enregistrons pour le moment de nombreux dégâts matériels, des blessés graves et malheureusement des pertes en vie humaines et huit morts », indique un communiqué du maire de Man. Cette triste nouvelle a suscité l’émoi chez les cadres de la région. « Je voudrais exprimer toute ma compassion et ma solidarité aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés », écrit sur sa page Facebook, Mahi Clarisse, la secrétaire d’État chargée de la Protection sociale.

« Le feu a encore fait d’énormes dégâts à Man et cette fois ci, il a endeuillé la cité des 18 montagnes. L’incendie, ce matin, du bloc abritant la Pâtisserie la Brioche a occasionné sept morts (bilan provisoire). La question de la prévention primaire et secondaire des incendies reste encore sans réponse adéquate dans notre pays, en particulier, à l’intérieur. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées, ma compassion à toutes les victimes et prie pour le repos de l’âme des disparus », se désole également Mabri Toikeusse le président du conseil régional du Tonkpi sur sa page Facebook.

Comments

comments