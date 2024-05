Côte d’Ivoire: un agent de santé assassiné à son domicile, ses collègues manifestent leur colère

En Côte d’Ivoire, les agents du district sanitaire de Sinfra ont organisé, le mardi 28 mai 2024, une marche de protestation dans l’enceinte de l’hôpital général pour dénoncer le meurtre de Kouakou N’da Franck Lionel, technicien supérieur de santé, tué par des inconnus dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mai 2024.

Ce tragique événement a plongé le district sanitaire de Sinfra dans le deuil et l’indignation. Les agents de santé ont exprimé leur colère et leur tristesse en organisant une marche de protestation pour dénoncer ce meurtre brutal. Kouakou N’da Franck Lionel, un technicien supérieur de santé spécialisé en imagerie médicale, a été abattu par des inconnus à son domicile, un crime qui a choqué toute la communauté de Sinfra.

La manifestation a rassemblé des collègues en deuil, portant des pancartes avec des messages tels que ‘’On vous soigne, ne nous tuez pas’’ et scandant des slogans pour attirer l’attention des autorités sur la nécessité de renforcer la sécurité des agents de santé. Les manifestants ont rappelé l’importance de leur rôle dans la société, soulignant qu’ils sont là pour sauver des vies et ne devraient pas être des cibles de violence.

L’hôpital général de Sinfra a été le théâtre de cette mobilisation sans précédent, les agents de santé exprimant clairement leur besoin de mesures de sécurité accrues pour protéger leur environnement de travail et leurs domiciles. Face à la situation, la direction de l’hôpital a exprimé ses condoléances à la famille de la victime et a promis de transmettre les doléances des manifestants aux autorités compétentes, espérant que ce tragique événement conduira à des changements positifs et à des mesures de sécurité renforcées.

La communauté de Sinfra demeure en deuil, marquée par la perte d’un professionnel dévoué et engagé. La marche de protestation en l’honneur de Kouakou N’da Franck Lionel souligne les dangers auxquels sont confrontés les agents de santé et la nécessité urgente de garantir leur protection.