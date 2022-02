Côte d’Ivoire :un operateur économique abattue par des agent des eaux et forets

Un agent des eaux et forêts et son groupe abattent un opérateur économique et prennent la fuite avec plus de 25 millions FCFA, l’agent des eaux et forêts sera finalement rattrapé.

Voici quelques jours que apprenions de source sécuritaire qu’un opérateur économique de nationalité libanaise a été assassiné par des coupeurs de route ses 25 millions FCFA on été emporté les évènements à avaient lieu à Biankouma à Man, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Après des enquêtes de la police judiciaire, le grappin a été mis sur un agent des eaux et forêts comme l’un des auteurs de ce braquage ensanglanté, qui a fait un mort.

Ceux qui sont sensés protéger la population ivoirienne sont devenus de véritable danger dans notre société.

