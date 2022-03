Côte d’Ivoire :un professeur d’histoire-géo retrouvé pendu à un arbre à prikro

C’est l’émoi et la consternation chez les élèves et le personnel enseignant du Lycée Moderne de Prikro, depuis le mercredi 02 mars 2022.

Yeo Paradio Souleymane, professeur d’histoire et géographie a été retrouvé mort, pendu à un arbre à 200 mètres d’une ruelle peu fréquentée.

Selon plusieurs sources locales, le jeune enseignant qui était également le président de l’association des Sénoufos de cette ville Centre-est de la Côte d’Ivoire, avait quitté la veille vers 20h son domicile pour prendre de l’air. Jusque tard dans la nuit, son épouse s’inquiétait de cette absence prolongée de son mari, se décide d’entrer en contact avec certains de ses proches.

Mais ses nombreuses tentatives resteront malheureusement toutes vaines. Aucune trace de Yéo Paradio Souleymane, son époux, un homme pourtant bien connu dans la localité.

Tôt le mercredi matin, toujours sans nouvelle de son mari, elle décide alors de saisir la brigade de gendarmerie et la radio locale qui à leurs tours lancent des avis de recherches.

Toute la ville de Prikro se met également en branle. Mais toujours pas de traces de ce jeune professeur de Lycée sorti de façon inhabituelle sans sa moto.

C’est finalement vers 16h,qu’un individu allant couper des herbes pour nourrir ses animaux découvre l’horreur. Yeo Paradio a été retrouvé sans vie, pendu à un arbre dans une ruelle peu fréquentée à quelque deux cents mètres de la voie principale menant à Daoukro. Qu’a-t-il bien se passer ? Est-ce un suicide ? A-t-il été assassiné ? Les résultats de l’enquête ouverte par la brigade de gendarmerie situeront davantage sur les circonstances de cette tragédie.

Mais selon des témoignages de certains proches du défunt, Yeo Paradio Souleymane était apparu,ces derniers jours, quelque peu amaigri et préoccupé. Chose inhabituelle, il avait également perdu la joie de vivre qui le caractérisait et paraissait distant avec eux.<>,aurait-il confié à l’un de ses frères Sénoufo, quelques jours avant son décès.

Marié et père de deux enfants à bas âge avec une femme portant une grossesse, Yeo était le président de l’association des Sénoufos de Prikro (Usefop)

Que son âme repose en paix.



