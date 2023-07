Après de longs mois de lutte contre la maladie, le grand journaliste Omar Salim nous a quittés en ce lundi 17 juillet, plongeant le monde médiatique national dans une profonde tristesse.

Ancienne figure emblématique de Médi 1 et ex-directeur des programmes et de l’information de la chaîne 2M, Omar Salim avait été transporté en urgence dans une clinique privée de Casablanca le mardi 11 juillet, dans un état critique.

Selon son fils, Karim Benamar, lui-même journaliste, Omar Salim était placé « sous respiration artificielle » suite à « un choc cardiaque nécessitant son admission en réanimation« . Malheureusement, il est décédé ce lundi.

En 2021, Omar Salim avait déjà été hospitalisé pour la deuxième fois en deux ans, en raison d’une bactérie intestinale qui avait sérieusement affecté son système neurologique.

Omar Salim a laissé derrière lui un héritage journalistique inestimable. Sa plume acérée et son engagement sans faille dans la recherche de la vérité ont marqué de nombreux esprits. Ses années passées en tant que directeur des programmes et de l’information à 2M ont été témoins de sa passion pour une presse libre et responsable.

En cette période de deuil, nos pensées vont à sa famille et à ses proches, qui perdent non seulement un grand professionnel mais également un être cher.