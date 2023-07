DECES : Khédija EL MADANI

– Sa fille Myriam Achour, son époux Slim Kallel et leurs filles Malek et Nour

– Son frère Youssef El Madani et son épouse Zeïneb Ben Ameur et ses enfants Sahara et Chérif

– Ses neveux (fils de son frère feu Mustapha El Madani) :

– Mohamed Ali, fils épouse Manelle Zaîed et leur fille Feryel

– Ahmed et son épouse Emna El Fessi

– Alexandre Cerutti (fils de feu Aïcha El Madani), son épouse Céline et leur fils Gaël

Les familles El Madani, Medjaouli, Achour, Kallel, Ben Ameur, Chehimi, Ben Tanfous, Chelbi, Ben Miled, Jerboui, Meddeb, Ben Osman, Ben Dhiaf, Bouhajeb, Bahri, Belkadhi, Chahed, Kourda, les familles d’Alger : El Madani, Mezighi, Chérif, Zahar et les familles parentes et alliées ont la douleur d’annoncer le décès de leur chère et regrettée

Khédija EL MADANI veuve Abderrahman MEDJAOULI (avocate près la Cour de cassation)

(survenu le 18 juillet 2023)

L’enterrement aura lieu aujourd’hui, jeudi 20 juillet 2023, au cimetière du Jellaz, après la prière d’El Asr.

Le cortège funèbre quittera son domicile sis au 63, rue Khadija Bent El Khouaïled, El Menzah 9 C, à 15h00.

Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Son infini Miséricorde et l’accueille dans Son éternel Paradis.