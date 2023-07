Deux morts dans un accident de la circulation : Un gros camion percute des piétons.

Le vendredi 28 juillet 2023, aux alentours de 7 heures du matin, un dramatique accident s’est produit à la Cité Fairmont, dans la Commune d’Attécoubé à Abidjan. Un gros camion, apparemment « fou », a violemment percuté des piétons, provoquant de nombreuses victimes.

Selon le bilan établi par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), l’accident a malheureusement entraîné vingt-trois (23) victimes, dont deux piétons qui ont malheureusement perdu la vie. Durant les opérations de secours, douze victimes ont choisi de refuser l’assistance des sapeurs-pompiers présents sur les lieux et ont préféré signer des décharges de responsabilité.

Une personne blessée a été prise en charge et transportée à l’Hôpital militaire d’Abidjan (Hma) pour recevoir les soins appropriés. Quant aux huit autres blessés, ils ont pu être secourus et rapidement évacués vers le Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville grâce à l’intervention d’une ambulance de grande capacité dépêchée sur les lieux de l’accident.

Actuellement, les circonstances exactes de ce tragique accident restent à être déterminées. Une enquête approfondie devrait être menée par les forces de police afin de comprendre les véritables causes de l’accident et d’établir les responsabilités éventuelles. Cette enquête sera cruciale pour apporter des réponses aux familles des victimes et pour prévenir de futurs incidents similaires.