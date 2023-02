DRAME:A la place du corps, un cercueil rempli de pierres et de ciment

importants des ministres Vagondo et Mabri. Les cadres du Tonkpi ont aussi contribué. Ce soir, nous sommes à Dopleu pour accompagner dignement notre chef », nous confie Dame KOUÉ.

Les espoirs des artistes et des admirateurs du défunt seront mis à rude épreuve jusqu’à ce matin fatidique. La mauvaise qualité de la sono donnait depuis les premiers instants une mauvaise impression. Jusqu’à minuit, il était impossible pour les artistes de jouer.

Grognes et murmures fusaient de partout. Noël, le frère cadet de Danny Blour, venu avec le corps a grand mal à contenir la colère des fans de l’artiste. Tout se gâtera vers 5 heures du matin lorsqu’un groupe de personnes proches de la famille, décide d’ouvrir le cercueil et constater d’eux-mêmes la présence effective de l’artiste vu que le bruit courait ça et là que c’est un cercueil vide transporté à Dopleu.

En ôtant le drap recouvrant le cercueil, chacun découvre avec consternation une sorte de coffre fait avec du bois blanc, un vrai bric-à-brac fait à la va-vite. Plus loin, en lieu et place du corps de Danny Blour, une énorme pierre et un paquet de ciment sont découverts. Surexcités et en colère, des jeunes mettent en pièce le cercueil. C’est la débandade dans le village.

Le notable sexagénaire Y.L que nous approchons, crie sa consternation : « De mémoire d’homme, je n’ai jamais assisté à pareille honte. Noël a attiré sur lui et sa lignée une malédiction», a-t-il indiqué.

Nous quittons Dopleu pour Danané. Là-bas, nous apprenons que le nommé Noël, frère cadet de Danny Blour, y a goupillé la mise en scène avec des responsables de la morgue. Une fois à la morgue de Danané, les responsables nient toute responsabilité dans une telle supercherie.

« La morgue de Danané ne fabrique pas de cercueils. Il arrive que des particuliers viennent exposer leurs produits (cercueils) chez nous moyennant une commission. Dans cette affaire, il se peut que l’instigateur ait fait recours à ces particuliers. Le corbillard tel que décrit n’est pas de chez nous. C’est une voiture personnelle. »

Depuis Abidjan, nous apprenons de Anatole, proche de la famille, quelques détails des initiatives du frère cadet. « Noël nous a fait croire qu’il a inhumé son grand frère au cimetière d’Abobo- Baoulé où il aurait payé un caveau. Cela dans la stricte intimité familiale. Il m’a même dit sa disponibilité à m’indiquer l’endroit. C’est plus tard que j’apprends son intention de stimuler une inhumation de son aîné au village pour contenter les villageois vu que les enfants voudraient voir leur père inhumé tout près à Abidjan. Alors nous lui avons recommandé d’acheter un cercueil digne de son rang. C’est ainsi qu’il a fait faire une autre tombe à Dopleu», a-t-il dit.

Les obsèques de celui qui a été de loin, le meilleur arrangeur de la musique tradi-moderne de la région du Tonkpi, connaissent encore des instants les plus cauchemardesques. L’initiative d’une veillée suivie d’un enterrement factice à Dopleu, a-t-elle été une décision concertée par la famille ?

Une source bien introduite dans la famille répond par l’affirmative. « Seulement trois enfants de Danny Blour ont effectué le déplacement sur Dopleu, les autres sont restés à Abidjan. Cela nous a semblé bizarre», a-t-elle confié.

Selon le notable Y.L de Dopleu, la séparation ultime d’avec l’artiste chanteur, Dany Bloor, risque de se faire sans grand monde. Cadres et élus qui se sont mobilisés depuis les premières heures à l’instar du ministre Vagondo Diomandé et Mabri Toikeusse et des élus du Tonkpi se lasseront vite de cette affaire de mort à géométrie variable.

Dame KOUÉ, parlant au nom des artistes DAN, crie son ras-le-bol : « nous avons été arnaqués. Nous amener à nous déplacer pour un cercueil rempli de pierre et de paquet de ciment est pour nous, une insulte que nous ne sommes pas prêts d’oublier. »

Pour bon nombre de personnalités du Tonkpi, ce malheureux incident a vite pris une tournure impensable et honteuse. Ce qui explique leur scepticisme quant à une éventuelle participation à la seconde vraie inhumation de Danny Blour dont la dépouille est encore à la morgue du CHU de Cocody.

