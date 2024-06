Ghana: Décès de l’attaquant Hans Kwofie dans un accident de voiture

Ancien attaquant des clubs ghanéens de Medeama et d’AshantiGold, Hans Kwofie est décédé vendredi des suites d’un tragique accident de voiture, a-t-on appris auprès des médias locaux.

Le football ghanéen est en deuil. L’attaquant Hans Kwofie n’est plus. L’ancien buteur des clubs de Medeama et d’AshantiGold est décédé vendredi des suites d’un accident de voiture. Selon Pulse.com.gh, l’incident s’est produit à Dadwen, dans la région d’Ashanti. Le joueur de 35 ans était en route pour sa ville natale de Dompim Pepesa lorsque le malheureux drame s’est produit.

Hans Kwofie était un nom connu dans la Premier League du Ghana, ayant joué pour Heart of Lions, Medeama SC, Bechem United et Ashanti Gold. Il figurait également récemment dans les livres des clubs ghanéens Legon Cities et Aduana Stars avant de rejoindre le club népalais du Birgunj United FC en 2023.

Les amateurs du cuir rond se souviendront de sa saison 2017/18 exceptionnelle, où il a fini meilleur buteur de la Premier League ghanéenne avec 17 buts sous les couleurs d’Ashanti Gold. Les hommages ont afflué de partout après la confirmation du décès de l’ancien attaquant de Legon Cities.