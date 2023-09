Irak : au moins 100 morts dans un incendie lors d’un mariage

Un incendie tragique a éclaté lors d’un mariage dans la province de Ninive, au nord de l’Irak, faisant au moins 100 morts et 150 blessés. La situation est sous contrôle, selon les autorités irakiennes.

Un incendie dévastateur s’est produit lors d’un mariage dans la province de Ninive, au nord de l’Irak, causant la mort d’au moins 100 personnes et en blessant 150 autres, selon le ministère irakien de la Santé. L’incident a eu lieu dans une salle des fêtes du district d’al-Hamdaniya.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Saif al-Badr, a confirmé ce lourd bilan et a indiqué que la situation était sous contrôle. Les équipes médicales sont sur place pour prodiguer des soins aux blessés. Certains présentent des blessures légères à modérées, tandis que d’autres sont plus gravement atteints et nécessitent une attention médicale spécialisée.

Selon les premières informations, la salle des fêtes était recouverte de panneaux Ecobond, un matériau hautement inflammable ne respectant pas les normes de sécurité. L’incendie a également provoqué la chute de parties du plafond en raison de l’utilisation de matériaux de construction inflammables.

Le communiqué de la Direction de la Défense Civile de Ninive souligne que l’incident aurait été déclenché par l’utilisation de feux d’artifice lors du mariage.

Cette tragédie soulève des préoccupations concernant le respect des normes de sécurité dans les salles de réception et les lieux publics en Irak. Les autorités devront enquêter sur les causes précises de l’incendie et sur d’éventuelles négligences en matière de sécurité.