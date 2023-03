Maroc : au moins 5 morts et 27 blessés dans un accident de la route

Cinq personnes ont été tuées et 27 autres blessées, dont 12 grièvement, dans un accident de la route mercredi au Maroc, près de Rabat.

Un minibus a percuté un arbre après que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans la commune rurale de Brachoua, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, selon les mêmes sources.

Les blessés ont été hospitalisés, dont 12 dans un état grave. Une enquête a été ouverte. Les routes au Maroc – et plus généralement dans les pays du Maghreb – sont réputées dangereuses et les accidents fréquents.

Parmi les plus graves, 11 personnes ont trouvé la mort et 43 ont été blessées dans un accident d’autocar le 22 novembre dernier près de la ville de Taza, dans le nord-est du royaume.

Un autre accident de car avait fait 23 morts et 36 blessés le 17 août 2022 à l’est de Casablanca, un des drames de la circulation les plus meurtriers au Maroc ces dernières années.

L’autocar et le minibus sont un mode de transport très utilisé par les Marocains, notamment les plus modestes qui ne peuvent s’offrir une voiture, pour se déplacer dans les zones rurales et isolées.

En 2022, les accidents de la route ont fait plus de 3 200 morts au Maroc, un chiffre en baisse de quelque 7% par rapport à l’année précédente, selon les dernières statistiques de l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA).

Les autorités marocaines ont mis en œuvre une série de mesures pour tenter de combattre le fléau de l’insécurité routière, et réduire de moitié le taux de mortalité à l’horizon 2026, à la suite du pire accident d’autobus de l’histoire du pays en 2012 (42 morts).