Pérou : un avion de ligne au décollage percute un camion et prend feu, deux pompiers tués

Un avion de ligne en phase de décollage a percuté un camion de pompiers vendredi 18 novembre à l’aéroport international de Lima, provoquant l’incendie de l’appareil et l’évacuation des passagers, et tuant deux pompiers, ont indiqué plusieurs sources officielles.Lima Airport Partners (LAP), l’exploitant de l’aéroport Jorge Chavez «regrette profondément la perte de la vie de deux membres de la brigade de pompiers aéronautiques de LAP dans l’accident qui s’est produit entre un véhicule de pompiers et l’avion assurant le vol LA2213 reliant Lima à Juliaca».LAP a ajouté que ses «équipes fournissent les soins nécessaires à tous les passagers, qui se portent bien». «Nous enquêtons également pour déterminer les causes de l’incident», est-il ajouté.

La compagnie aérienne LATAM qui assurait ce vol intérieur «confirme qu’aucun passager ou membre d’équipage n’a perdu la vie», sans toutefois indiquer combien de personnes se trouvaient à bord. Le ministère des Transports a lui aussi confirmé «un accident sur la piste de l’aéroport Jorge Chavez».Des gerbes de feu

Les pompiers de Lima ont indiqué que l’alerte avait été déclenchée à 15H25 heure locale (20H25 GMT) et que quatre ambulances et unités de secours avaient été déployées.Selon les images diffusées par les chaînes de télévision du pays prises par des témoins de l’accident, on voit l’avion (un Airbus A320 selon les sites internet de traçage des avions) à pleine vitesse pour le décollage percuter un camion circulant à vive allure et lui coupant la route.

Le train d’atterrissage endommagé, l’avion a continué sa course frottant la piste avec l’aile droite, soulevant des gerbes de feu.

Une fois sa course arrêtée, une dense fumée s’est dégagée de l’appareil qui prenait feu. Les opérations aéroportuaires ont été suspendues «jusqu’à nouvel ordre», a indiqué le gestionnaire.

Le mois dernier, un avion de LATAM avec 48 passagers à bord a fait un atterrissage d’urgence à Asuncion après avoir traversé une violente tempête dans les airs.

Avec AFP

