ROUTE ALÉPÉ, 21 MORTS DANS UN ACCIDENT DANS UNE COLLISION ENTRE UN GBAKA ET UN CAMION.

Au moins 21 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation qui a eu lieu dans la matinée du lundi 1er août 2022 sur la route d’Alépé.

Le drame a impliqué un mini car de transport en commun plus connu sous le nom gbaka et un camion. Selon l’information, ces deux véhicules sont entrés en collision peu après Paris village dans la commune d’Abobo. Le bilan de l’accident est lourd. On déplore 21 morts et 5 blessés.

Des images insoutenables du drame postées sur les réseaux sociaux présentent du sang et des corps sans vie couverts pour certains de pagnes, éparpillés sur le bitume. On y voit également des blessés en attente de secours. Des secours alertés sont aussi présents sur les lieux.

