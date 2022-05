𝐂𝐨̂𝐭𝐞 𝐝’𝐈𝐯𝐨𝐢𝐫𝐞 : 𝟒 𝟕𝟓𝟎 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐟𝐢𝐞́𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐚̂𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐄𝐑 𝐞𝐭 𝟏 𝟐𝟐𝟓 𝟔𝟒𝟔 𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞́𝐬 𝐠𝐫𝐚̂𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐏𝐄𝐏𝐓, 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏

Abidjan, le 11 mai 2022 – Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a indiqué qu’en 2021, ce sont 4 750 localités qui ont été électrifiées grâce au Programme national d’Électrification rurale (PRONER) et 1 225 646 ménages qui ont été branchés à l’électricité suite à la mise en œuvre du Programme Électricité pour Tous (PEPT).

Le ministre s’exprimait à l’occasion d’une cérémonie de signature de contrat de prêt et de convention séparée, avec l’Allemagne, portant sur le PEPT, le mardi 10 mai 2022 à Abidjan-Plateau.

Le gouvernement ivoirien, a fait savoir le ministre Adama Coulibaly, a placé le secteur de l’énergie au nombre des principales priorités de sa politique de développement, avec pour objectif, de faire de la Côte d’Ivoire un hub énergétique au niveau sous-régional.

A cet effet, il a rappelé qu’au cours de la dernière décennie, d’importants investissements ont été réalisés afin d’améliorer la fourniture d’électricité et mettre à la disposition des populations et des secteurs productifs, des services électriques modernes, fiables et à un coût abordable.

Le lancement du Programme national d’Électrification rurale (PRONER) « a permis, à fin 2021, d’électrifier 4 750 localités portant le nombre de villes et villages électrifiés, en Côte d’Ivoire, à 7 575 », a salué le ministre.

Quant au second programme, le Programme Électricité pour Tous (PEPT), Adama Coulibaly a souligné qu’il a favorisé l’accès effectif des ménages à l’électricité, en leur permettant de bénéficier de l’allègement du coût de l’abonnement et du branchement à 1 000 FCFA contre 150 000 FCFA requis et en payant le reliquat de 149 000 FCFA sur une période allant jusqu’à 10 ans à travers les achats d’énergie.

« Les efforts entrepris dans la mise en œuvre du PEPT se sont traduits, à fin décembre 2021, par le branchement de 1 225 646 ménages, représentant 102,3% de l’objectif initial, pour un coût total de 180,17 milliards de FCFA », s’est-t-il félicité.

Au titre de l’année 2022, le gouvernement s’est fixé pour objectif, a rappelé le ministre de l’Économie et des Finances, de réaliser 250 000 branchements à travers le PEPT. Et ce, dans le cadre du PSGouv2 qui prévoit, sur la période 2022-2024, la réalisation de 750 000 branchements pour un coût financier estimé à 112,5 milliards de francs CFA.

