𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲 𝗱𝘂 𝗖𝗮𝗼𝘂𝘁𝗰𝗵𝗼𝘂𝗰 : 𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗔𝗰𝗵𝗶 𝗿𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗴𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁

Prรฉsidant le premier Sommet mondial virtuel sur le caoutchouc, le 8 juin 2021 ร Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a rassurรฉ les investisseurs, dรฉsireux dโ€™intรฉgrer la chaรฎne de valeur mondiale du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthรฉtique, de lโ€™accompagnement du gouvernement.

ยซ Je saisis lโ€™opportunitรฉ offerte par ce Sommet pour inviter tous les investisseurs nationaux et internationaux, voulant sโ€™impliquer dans cette volontรฉ nationale dโ€™intรฉgration aux chaรฎnes des valeurs mondiales, ร sโ€™approcher du gouvernement, dans lequel ils trouveront un partenaire privilรฉgiรฉ ยป, a dit Patrick Achi. Et dโ€™ajouter que plus de 85% de la valeur de la filiรจre se trouvent, non pas dans la production agricole, mais dans la transformation et la commercialisation.

Le Sommet a pour thรจme : ยซ Affronter lโ€™avenir : inclusivitรฉ, durabilitรฉ et croissance pour la nouvelle normalitรฉ ยป. Il est organisรฉ par le groupe international dโ€™รฉtude sur le caoutchouc (International Rubber Study Group, en anglais), en collaboration avec lโ€™Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel de Cรดte dโ€™Ivoire (APROMAC).

Parlant du secteur agricole en gรฉnรฉral, le chef du gouvernement a indiquรฉ que les enjeux pour lโ€™avenir commandent que la Cรดte dโ€™Ivoire ne se contente plus de rester plus longtemps dans le statut de producteur de base. Statut qui fait que les producteurs prennent la plus grande part de la pรฉnibilitรฉ et si peu de la richesse globale.

Patrick Achi propose dโ€™agir sur deux fronts pour pallier cet รฉtat de fait. Dโ€™abord, accroรฎtre la transformation locale, pour conserver la valeur-ajoutรฉe la plus grande pour les producteurs, ensuite amรฉliorer toujours davantage lโ€™intรฉgration des produits dans les circuits internationaux de distribution. Et ce, en travaillant ร la conquรชte des marchรฉs, au positionnement durable des filiรจres et ร leur valeur de marque.

๐—ฆ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ : ๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ

