14ème édition de la World Policy Conférence : le Premier Ministre Patrick Achi plaide pour un financement important des économies africaines

A l’ouverture de la 14ème édition de la World Policy Conference, le 1er octobre 2021 à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a plaidé pour un financement important des économies africaines.

« Les pays du continent sont dans une situation post-Covid encore plus exigeante avec la baisse tendancielle de la croissance. Il faut permettre aux pays africains d’accéder à des ressources de grande ampleur et à faible coût », a déclaré Patrick Achi.

Selon le Chef du gouvernement, ces ressources permettront d’investir dans les secteurs sociaux et dans les infrastructures, afin de créer un écosystème favorable à l’accélération du développement de l’Afrique.

Source : CICG GouvCI

