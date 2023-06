Abengourou: 4 femmes tentent de faire leurs achats avec de faux billets de banque

4 femmes à Abengourou ont été interpellées, le 15 juin 2023, pour falsification et de divulgation de faux billets de banque.

Les faits.

Répondant aux initiales de K D, l’une des accusées s’est rendue dans un restaurant au quartier HKB pour acheter de la nourriture avec un faux billet de 10 000 francs CFA. À la caisse, il lui est reproché d’avoir donné un faux billet. En lieu et place des explications, la cliente arrache le faux billet des mains de la caissière pour ensuite le déchirer.

Informée des faits, la police s’est rendue sur les lieux pour constatation. Interrogée, dame KD avoue les faits et explique avoir déchiré le billet par peur. Mieux, elle révèle que ses complices (au nombre de 3 femmes) et elle, se déplaçait de Bouaké à Abengourou pour écouler ces faux billets sur le marché, afin de s’acheter des vêtements et divers biens.

Au cours de l’enquête, une perquisition est effectuée dans l’hôtel où les 4 suspects étaient tous logés. Les fouilles ont permis de découvrir des faux billets dans les chambres occupées par les trois autres femmes KD, F S, T K et B K, ainsi que des vêtements neufs, des mèches, des pommades et d’autres articles divers.

Appréhendées dans différents endroits de ladite ville, les 3 autres suspectes ont été interpellées. Toutes les quatre femmes ont été déférées pour répondre de leurs actes devant la justice.