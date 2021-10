Abidjan : Communique relatif aux travaux de construction du pont de cocody

Le Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier (MEER) informe l’ensemble des usagers de la route qu’il procèdera à l’exécution des travaux de zone A du pont de Cocody, dans le cadre du Projet de Sauvegarde et de Valorisation de la Baie de Cocody et de la Lagune Ebrié (PABC).

Ces travaux prévus pour une durée de 10 mois à compter du 17 Septembre 2021 au 14 juillet 2022, vont nécessiter la fermeture de la route A4 du boulevard de France (au niveau de la PISAM) dans le sens Plateau-Cocody sur une longueur de 800 mètres. La déviation se fera sur la voie A2 du boulevard de France (au niveau de la PISAM) dans le sens Cocody-Plateau qui sera transformée en une voie bidirectionnelle.

Avant la réalisation de ces travaux, une phase préparatoire pour l’aménagement du basculement de la circulation de la route A4 vers la route A2 est nécessaire pour une durée de 04 jours. Cela nécessitera la fermeture d’une voie du boulevard de France dans le sens Cocody-Plateau sur une longueur de 150 mètres.

Le Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier s’excuse auprès de l’ensemble des usagers pour les désagréments liés à la réalisation des travaux.

Le Ministère invite les usagers au respect rigoureux des consignes de circulation mises en place et celles des agents intervenants sur la voie.



NB : D’autres consignes de déviations seront données en fonction de l’évolution du chantier.

Comments

comments