Abidjan/ Ouverture de Carrefour Market de Marcory Zone 4 ce Jeudi

Le réseau CFAO Retail continue de s’étendre avec ses supermarchés de proximité. Il y a un mois, Carrefour procédait à l’ouverture d’un supermarché de proximité à Cocody Las Palmas.

Ce jeudi 2 septembre 2021, c’est au tour des riverains de la commune de Marcory d’accueillir l’ouverture d’un autre supermarché de proximité.

Bâti sur une superficie de 500 m² avec un parking d’une dizaine de places, ce nouveau supermarché de Carrefour est situé à Marcory zone 4 à la rue du 7 décembre.

Ce cinquième supermarché Carrefour Market, inauguré ce jour par CFAO Retail, ouvre donc ses portes à la clientèle.

L’inauguration s’est faite en présence du directeur général de CFAO Retail Jean-Christophe Brindeau et du directeur général de CFAO Retail Côte d’Ivoire, Pascal Bordeaux, comme sur place constaté par KOACI.

C’est un supermarché qui offre une gamme de 4 500 références et offre des aliments essentiellement composés de productions locales et près de 1600 produits de marque Carrefour.

Ce supermarché affiche des prix identiques à ceux de l’hypermarché Carrefour voisin et propose des gammes de produits frais faits maisons confectionnées par des professionnels.

Pour l’ouverture de ce supermarché de proximité, c’est au total la création de 23 emplois directs avec une équipe qui a bénéficié de près de 230 heures de formation.

Ludovic Patrick Assie ex-manager l’épicerie chez Carrefour Market Yopougon est le responsable de ce nouveau supermarché de Marcory.

Selon Pascal Bordeaux, directeur général de CFAO Retail Côte d’Ivoire, cette ouverture d’un nouveau supermarché s’inscrit dans la dynamique d’apporter au plus près de chacun des Abidjanais une offre adaptée au meilleur prix et des services.

“Après Carrefour Market de Las Palmas que nous avons ouvert le mois dernier sur le boulevard des martyrs, ce second supermarché confirme notre stratégie d’aller à la rencontre des consommateurs dans les quartiers. Notre ambition est d’apporter au plus près de chacun des Abidjanais une offre adaptée au meilleur prix et des sévices. À propos des services, nous leur offrons des nombreux produits dans nos surfaces. C’est un format de magasin auquel je crois particulièrement dans une grande ville comme Abidjan où le temps est compté et la proximité nécessaire”, a déclaré Pascal Bordeaux.

Notons que Carrefour Market de la rue du 7 décembre à Marcory est le onzième point de vente sous enseigne Carrefour du réseau CFAO Retail qui en compte désormais cinq en Côte d’Ivoire, quatre au Cameroun et deux au Sénégal.

Koaci

