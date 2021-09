Abobo: le DG du SICMA rencontre le Collectif des Victimes du Métro d’Abidjan “CVIMA”

La situation ahurissante et préoccupante du déguerpissement lié aux travaux du métro a nécessité une rencontre d’éclairage entre le CVIMA, collectif des victimes et monsieur Guillaume Herry, DG du SICMA, consortium chargé de l’exécution des travaux du métro.

Le mercredi 1er septembre dernier, une rencontre d’échange a été initiée par le CVIMA (collectif des victimes du métro d’Abidjan) et le directeur général du SICMA, consortium chargé de l’exécution des travaux du métro d’Abidjan. Cet échange a eu lieu à l’école Bad, laquelle école jouxte le site relatif au déguerpissement. Arrivé sur les lieux, monsieur Herry fut accueilli par une atmosphère morose et tendue traduite par la présence des déguerpis réfugiés dans la cour de l’école. Suite à cet entretien entre les responsables du comité et le DG Guillaume Herry, certains points ont été élucidés notamment ceux liés au dédommagement ou à la réinstallation des populations.

Selon Koné Kaferiba, secrétaire dudit collectif : ” Monsieur Guillaume Herry tient d’emblée à traduire sa compassion à l’endroit de toutes les victimes relatives aux déguerpissements des sites habités. Il se dit consterné par la tournure des circonstances du déguerpissement notamment la lenteur du processus de dédommagement. Il rassure par la même occasion d’enquérir les autorités au plus haut niveau du drame vécu par les populations “. Par ailleurs Koné Kaferiba a rassuré les siens de garder leur sens d’optimisme quant à la suite des choses. Aussi il remercia cordialement monsieur Guillaume Herry de cette rencontre productive tout en gardant le cap et le contact.

