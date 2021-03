Afrique: le top 10 des pays ayant des meilleures perspectives de croissance économique

Le document prend en compte les 54 économies africaines dont le top 10 des meilleures perspectives de croissance regroupe la Lybie, le Djibouti, l’île Maurice, le Botswana, le Niger, la Côte d’Ivoire, l’Érythrée, la Guinée, le Burkina Faso et le Sénégal. Mais, la Côte d’Ivoire et l’Afrique de l’ouest présenteraient les plus faibles taux de croissance économique sur les deux années de prévision.

Dans le rapport de la Banque Africaine de Développement (BAD) sur les prévisions de croissance économique en Afrique, La Lybie, bien que déchirée par une guerre militaro-civile, aurait la meilleure performance de croissance en 2021. «En tête du classement, la Libye est le seul pays qui devrait afficher une croissance à deux chiffres en 2021. Après une chute estimée à -60,3% de son économie l’année dernière, le taux de croissance devrait atteindre 37,5% cette année. L’économie djiboutienne réaliserait la deuxième meilleure performance avec un taux de croissance de 9,9%»

Cependant, la Côte d’Ivoire, en 10 années de stabilité économique et politique significative (2011 – 2021) et d’afflux d’investisseurs est encore à la traine dans les prévisions de croissance économique «D’après le rapport de la BAD, la région africaine à arborer les meilleures perspectives de croissance est celle de l’Afrique du Nord avec des prévisions de croissance de 4% en 2021 et de 6% en 2022.

Les régions d’Afrique centrale et Australe afficheraient une croissance de 3,2% cette année. Néanmoins, l’Afrique centrale observerait un taux de croissance de 4% en 2022, contre 2,4% pour l’Afrique australe. La région de l’Afrique de l’Est observerait une croissance de 3% en 2021 avant d’atteindre 5,6% en 2022. L’Afrique de l’Ouest présenterait les plus faibles taux de croissance en 2021 et 2022 avec respectivement 2,8% et 3,9%.» informe Myriam Ben Yahia le 17 mars 2021.

H.KARA

