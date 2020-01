Cette usine qui nécessitera un investissement d’un montant de 150 milliards de FCFA, sera construite dans la nouvelle zone industrielle Pk 24 dans la localité d’Attinguié, à 30 km d’Abidjan, sur une superficie d’environ 50 hectares.

Elle devrait entraîner la création de 2000 à 3000 emplois directs et indirects.

La cimenterie sera identique et fonctionnera dans les mêmes proportions que celle d’Ibese au Nigeria qui produit 44 millions de tonnes de ciment par an, dispose de technologies ultra-modernes et respecte les exigences écologiques et environnementales.

Le groupe a également annoncé que le ciment qui sera produit en Côte d’Ivoire, sera de meilleure qualité et à coût réduit en comparaison à ce qui est vendu actuellement sur le marché ivoirien.

