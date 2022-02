Amélioration du service public : l’application mobile “Service Public CI +” pour faciliter les démarches administratives

Le gouvernement a créé, par décret n°2017-83 du 08 février 2017, l’Observatoire du Service public (#OSEP), organe de recueil des plaintes, observations, suggestions et demandes d’informations des usagers de l’Administration publique. Dépendant du Ministère chargé de la Modernisation de l’Administration, l’OSEP a pour objectif d’améliorer la qualité du service public offert par les administrations publiques ivoiriennes.

Pour l’atteinte de cet objectif, plusieurs canaux de saisines de l’Observatoire ont été mis en place. Il s’agit, entre autres, de l’application mobile dénommée ‘’Service Public CI +’’.

Téléchargeable sur Google Play, App Store et Windows Store, l’application permet à l’usager de soumettre plus facilement ses requêtes à tout moment et en tout lieu. Une application qui rapproche le citoyen de l’Administration publique.

Avec ladite application, l’usager a accès à toutes les informations sur les procédures administratives, telles que les documents à fournir, le coût, le délai de délivrance d’un document administratif. Il a également la possibilité de s’informer sur l’actualité administrative ou encore de consulter les services en ligne, l’annuaire téléphonique des services publics ainsi que leurs géolocalisations et de bénéficier de numéros SOS en cas d’urgence (101 pour le Gouvernement, 180 pour les Sapeurs-pompiers, 185 pour le Samu, 110, 111 et le 170 pour la Police, 143 pour la Santé, 179 pour la CIE).

