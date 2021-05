Aménagement d’une zone agro-industrielle à Korhogo : Adjoumani prêt à répondre aux grandes questions

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural Président de la 29ème Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique va bien bientôt, procéder au lancement officiel des travaux d’aménagement de la zone agro-industrielle de Korhogo. Mais avant il se propose de répondre aux grandes questions à ce sujet. Il l’a fait savoir sur sa page Facebook .

Le Président de la République, SEM Alassane Ouattara a toujours eu à cœur d’œuvrer au bien-être et au mieux-être des populations du monde agricole. Et cela, il le prouve encore une fois par l’aménagement d’une zone agro-industrielle à Korhogo dédiée à la transformation de l’anacarde, après l’aménagement de celle de Bondoukou, il y a 3 mois exactement.

Alors c’est quoi une zone agro-industrielle ?

Quel impact une telle zone aura sur nos parents cultivateurs de noix de cajou ?

Les jeunes et nos mamans auront-ils du travail grâce à cette zone ?

Ce travail leur permettra-t-il de se prendre en charge et de sortir de la pauvreté ?

Cette zone agro-industrielle enrayera-t-elle la fuite de nos produits vers les pays voisins ?

Pourquoi aménager une telle zone à Korhogo et non ailleurs ?

Où en sommes-nous avec l’aménagement de la zone agro-industrielle de Bondoukou ?

Alors, ce sont autant de questions auxquelles nous répondrons lors de la cérémonie de lancement officiel des travaux d’aménagement de la zone agro-industrielle de Korhogo qui se tiendra ce jeudi 20 mai 2021. Cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur ma page officielle.

Pour tous ceux qui souhaiteraient me poser d’autres questions, n’hésitez pas ! Vous pourrez toujours le faire en commentaire, via whatsapp ou par e-mail. Car, c’est #ensemble, dans la synergie d’idées constructives que nous ferons avancer les choses.

Merci et excellente semaine ! #KKA”

