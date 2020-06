Appuis aux projets de la Société civile ivoirienne : l’UE lance le programme LIANE 2 de 1,3 milliard de FCFA

La phase 2 du programme Leadership et initiatives des acteurs non étatiques (LIANE 2), financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 1,3 milliard de FCFA, au profit d’une soixantaine de projets, a été lancée le jeudi 25 juin 2020 à Abidjan. Ce, en présence du Coordonnateur national de la cellule de coopération Côte d’Ivoire-UE et Ordonnateur national suppléant du Fonds européen de développement (FED), Semon Bamba, et du chef de projet LIANE 2, Christophe Courtin. Destinés aux Organisations de la société civile ivoirienne (OSC), en vue de renforcer leur participation dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ces projets se dérouleront sur une période de quatorze mois et seront exécutés sur tout le territoire.

Selon Semon Bamba, il est prévu une subvention comprise entre 20 et 25 millions de FCFA par projet présenté. « Le programme LIANE 2 vise à renforcer le dialogue avec la société civile, accompagner sa restructuration et son organisation, afin qu’elle participe au processus de développement du pays », a-t-il relevé.



Pour Christophe Courtin, ce projet permettra aux OSC de mener des actions de plaidoyer et de sensibilisation telles que la campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus. Dans le cadre du lancement de LIANE 2, un véhicule de liaison de type 4X4 a été remis à la sous-direction de la vie associative du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation pour renforcer ses moyens de mobilité auprès des OSC.

Gouv.ci

