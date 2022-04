Au Soudan, le mirage de l’or

Au Soudan, six mois après le coup d’État du 25 octobre, le pays continue de s’enfoncer dans la crise économique. Confrontés au chômage, à l’hyperinflation et aux mauvaises récoltes, une nouvelle vague de Soudanais se lance aux quatre coins du pays à la recherche de quelques pépites d’or. Cette ruée vers le précieux métal n’est pas nouvelle. En une décennie, le Soudan est devenu le troisième producteur sur le continent, derrière le Ghana et l’Afrique du Sud. En 2021, plus de 93 tonnes d’or y ont été extraites.

