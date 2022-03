Autonomisation de la femme en Côte d’Ivoire : la ministre Nassénéba Toure rencontre des investisseurs américains à l’occasion de la 66e session du CSW

Madame la Ministre de la femme, de la famille et de l’enfant a séjourné aux États Unis du 14 au 25 Mars 2022 dans le cadre des travaux de la 66 ème session de la Commission de la condition de la femme dénommée CSW (Commission on the Status of Women)qui se tiennent au siège de l’Organisation des Nations Unies sur le thème:

“ Atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l’environnement et à la réduction des risques de catastrophe.”

En marge de cette rencontre, le 16 Mars 2022, de 16 h à 20 h, accompagnée des membres de sa délégation, Madame la Ministre a eu deux rencontres; une avec les investisseurs Américains et l’autre avec les associations et entrepreneurs Ivoiriennes.

Avec les investisseurs, elle a également présenté la Cote d’Ivoire comme le hub économique de l’Afrique francophone. Elle a aussi cité quelques partenariats que son ministères a initiés avec le secteur privé d’un montant de 3 milliards de Franc CFA. Tour à tour quelques investisseurs ont pris la parole pour présenter les projets qu’ils comptent implémenter en Côte d’Ivoire.

Par la suite Madame la Ministre a échangé avec une quarantaine de femmes issues de la diaspora féminine, à savoir, les Présidentes des Associations et ONG ivoiriennes et les femmes entrepreneurs résidant à New York.

Dans une ambiance fraternelle, Madame la Ministre a communié avec ses sœurs ivoiriennes en présence de leurs Excellences messieurs Léon Kacou ADOM, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Nations Unies et Inza CAMARA, Consul Général de la Côte d’Ivoire à New York et Délégué Général du Service de Promotion économique de la Côte d’Ivoire aux États Unis, au Mexique et au Canada.

Madame la Ministre a saisi l’opportunité de la séance des questions et réponses pour informer l’assemblée sur les mesures prises au niveau de son Ministère, en matière de protection et de promotion des droits des femmes et des enfants et exhorté les femmes à prendre leur destin en main avec beaucoup de courage et de responsabilité.

Cette rencontre chaleureuse s’est achevée avec le mot de la fin de Madame la Ministre, le partage du cocktail et la photo de famille.

Comments

comments