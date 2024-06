Autonomisation des femmes du Tonkpi : Claude Sahi fait un important don au nom du Président Alassane Ouattara

Pour permettre aux femmes de la région du Tonkpi de se prendre en charge, l’ambassadeur Clause Sahi a, le samedi 22 juin 2024, dans la salle polyvalente de la cathédrale de Man, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, leur a fait un important don, rapporte une note du service de communication.

Ce don est composé de semence d’aubergine, de tomate, de piment rouge africain, de concombre, d’oignon, une quantité importante d’engrais et d’herbicide de 20 hectares. Ces femmes ont en outre reçu, 10 broyeuses et 10 presseuses.

Dans le cadre de la fête des mères, ces braves femmes ont également reçu des mains du chef de cabinet du Président de la République, 100 complets de pagnes ainsi qu’une enveloppe de 3 millions de Fcfa.

« La politique, ce ne sont pas seulement les paroles. Faire la politique, c’est un sacerdoce. Ce n’est pas passer son temps à faire de la roublardise. Moi je suis dans la politique qui place l’humain au centre de tout. Je ne fais aucune démarche sans que le Président de la République ne soit informé. Je lui dis merci de pouvoir me déplacer, de parler en son nom, quand il me l’autorise. C’est avec cette autorisation que je vous parle aujourd’hui », a-t-il indiqué.

Avant de renchérir : « Le Président m’a chargé de vous dire qu’il vous porte dans son cœur, il vous aime. Je vous demande de le recevoir dans vos cœurs. Vous ne pouvez pas imaginer la chance qu’il représente pour notre pays. Ce qu’il propose est énorme. En 13 ans, nous voyons ce qui a été fait. Le Président me charge de vous remettre ces présents et vous dire que c’est un début ».

Cette rencontre, faut-il le souligner, a été précédée d’une visite de terrain dans une plantation école située à Gbatongouin, ainsi que les installations de l’usine de transformation de manioc de Kassiapleu. Séduit par le travail et le dévouement des femmes du Tonkpi, Claude Sahi a promis de porter la voix de ses mamans à qui de droit.

« Ce matin nous avons eu l’honneur de visiter une plantation en compagnie des membres du corps préfectoral et de madame la représentante de la Fao. C’était un exercice auquel je voulais me soumettre parce qu’il nous arrive de rassembler des gens, parler de leurs problèmes sans toutefois toucher du doigt la réalité de ce qu’ils vivent. J’aime être pragmatique, j’aime ce qui est concret et réel. J’ai été séduit par ce qui est réalisé. J’irai dire à la Première dame, Dominique Ouattara, que nos mamans ici sont très bien organisées », a promis l’émissaire du Chef de l’Etat.

Il a promis prendre rendez-vous avec la Première dame au nom de ses mamans. « Je lui demanderai de recevoir le bureau de votre union. Je vais nettoyer le chemin et vous irez défendre votre dossier devant elle. Vous allez pouvoir lui exprimer vos besoins en termes de matériels agricoles et autres moyens pour mener à bien vos activités. C’est un engagement que je prends », a-t-il fait savoir.

Au nom de la Fao, Mme Antoinette Ziéhi a promis un appui dans les plus brefs délais aux femmes du Tonkpi.

« Nous sommes très heureuses pour ces dons que le Président de la République nous a fait. Cela a été possible grâce à notre fils, l’ambassadeur Claude Sahi et nous lui en sommes plus que reconnaissantes », a déclaré la présidente de l’Union des associations de femmes du département de Man, Dosso Noëlle.