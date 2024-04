Bâtisseur de la Côte d’Ivoire moderne, Loès Jean De Dieu, PDG de WELDAD GROUP, lauréat

La 7ème édition de la cérémonie de remise du Prix des Bâtisseurs de la Côte d’Ivoire Moderne (BACIM2024) qui a eu lieu le samedi 30 mars, au Plateau-Abidjan, a permis de primer plusieurs jeunes leaders d’association et chefs d’entreprise.

C’est le cas de Loès Jean De Dieu, PDG de WELDAD Group, jeune homme politique (candidat aux dernières élections législatives à Dabou) et Prophète d’église évangélique. Ayant reçu le prix de la performance qualité dans le domaine du BTP par les BACIM 2024, ce jeune acteur de développement social, économique et politique, il revient sur l’origine de ce dynamisme.

« Aujourd’hui, si je reçois ce prix, c’est dû à mon engagement pour l’expertise que nous offrons dans le domaine du BTP en Côte d’Ivoire. Il faut dire que j’ai été candidat aux élections législatives au niveau de Dabou (Sud). Ma participation à cette cérémonie vient juste témoigner de mon engagement pour le développement de ma région et de celui de la Côte d’Ivoire », a-t-il confié.

Quant à Michaël N’Cho dit « Ibou », agent de joueur de football de renom (N’Dika, Oumar Diakité, Jonathan Bamba, Nicolas Pépé, Jonathan Kodja, et bien d’autres…) qui a été distingué plusieurs fois « meilleur agent en Afrique » pour son professionnalisme.

Après avoir reçu le prix du meilleur manager engagé dans la promotion du football ivoirien par les BACIM 2024, ses perspectives sont de continuer à aider le continent africain à émerger sur le plan international, défendre les intérêts de joueurs locaux. Il a acquis aussi un club de football dont il s’attellera à faire évoluer en Côte d’Ivoire.

Zanga Coulibaly, président de la Coalition nationale pour le sursaut (CONASUR) dont le mérite et l’engagement pour le social lui ont permis d’être primé par les BACIM 2024.

Il a rappelé que créée depuis 2022, la CONASUR n’a cessé de multiplier des actions pour la promotion des valeurs républicaines à travers le concept de « l’Ivoirien Nouveau », qui symbolise la vision voulue par le Président Alassane Ouattara. « Celle de faire de la Côte d’Ivoire, un pays de paix et dont la stabilité permet son développement harmonieux ».

Le dernier témoignage de récipiendaire que nous avons recueilli est celui de Mme Touré née Dion Nicole, présidente de l’ONG la Bonne Semence pour le bien-être des veuves et orphelins dans la région du Tonkpi et à Danané.

Son engagement pour le social lui valu cette distinction des BACIM 2024 en raison des actions dans le milieu et éducatif posées en faveur des communautés de Danané (ouest).

« Nous avons remis des kits scolaires à plus de 600 élèves à Danané, réhabilité des établissements et fait des dons en nature et en espèce aux parents qui n’arrivent pas à scolariser leurs enfants. En décembre 2023, nous avons offert plus de 1000 cadeaux aux enfants des orphelinats et des parents démunis. C’est un sacerdoce et nous prenons plaisir à le faire », a-t-elle témoigné.