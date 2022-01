Bonne année l’argent ! Voici en 07 points, un moyen simple et légal pour gagner de l’argent sur le web en cette année

1 – Créer un compte Google Adsense

2 – Consulter les tendances des recherches des internautes dans votre pays

3 – Créer une page web pour parler de l’un des 5 thèmes les plus recherchés. Ces thèmes que vous allez trouver grâce au point précédent.

4 – Intégrer un ou plusieurs encarts publicitaires dans cette page.

5 – Très bien référencer la page en question (Les phrases, Les références, Les images, …)

6 – Partager continuellement (10, 20, 30, …fois) sur les réseaux sociaux le lien vers cette page sans se faire bloquer. Tchia, ça-là ce n’est pas évident, mais lis le complément de ce point en commentaire pour savoir comment faire.

7 – Chaque jour, créer une nouvelle page pour parler du même sujet en faisant référence au sujet d’actualité le plus important dans votre zone géographique (pays par exemple).

Chaque jour il y aura des ajustements à faire.

Pour gagner encore plus “d’argent”, il ne faudra pas hésiter à faire des campagnes sponsorisées de certaines de vos publications sur les réseaux sociaux.

Au début vous aurez à prendre le temps de bien lire comprendre les rapports des performances de votre site web.

Ces rapports sont générés par Google Analytics, un autre service gratuit de google qui ne requiert pas de compétences particulières en informatique.

Ces rapports vous indiquent les ajustements à faire.

Tout ça peut vous prendre jusqu’à 6 heures par jour. Mais 04 heures suffisent largement dans le 6 premières semaines. Lorsque j’apprenais ces choses, je pouvais passer plus de 14h à lire et mettre en pratique les recommandations. Mais je sais que j’ai un pb looool il ne faut pas forcément faire comme moi à ce niveau. loool.

Après vous verrez que vous n’aurez plus besoin d’y passer autant de temps.

Et tout ça, va vous rapporter des gains très très importants.

En 2009, j’ai utilisé cette technique pour lancer Barcamp Abidjan. Ça a très bien marché. L’objectif n’était pas de gagner de l’argent, mais de faire connaître l’événement. Je vais l’utiliser encore pour un autre événement cette année.

Si vous n’avez pas d’emploi, voici de quoi vous éviter de traverser l’année 2022 comme l’harmattan.

Mon frère, ma soeur, s’il te plait, si tu penses que ça peut aider des gens en recherche d’emploi, il faut partager dans tes réseaux.

Il ne faut surtout pas croire que si les gens font la page avant toi, tu n’aura pas d’argent.

Bien au contraire, plus des gens font des pages sur le sujet en question, plus le sujet continue sa progression comme “top tendance” et plus chaque page évolue (en terme de visite) et peut donc générer encore plus d’argent.

Et de toutes façons, depuis 2009, je dis ça à tous ceux que je forme, mais ils ne passent pas à l’action. Du moins très très peu passe à l’action.

Pour la plupart d’entre eux, 4h par jour dans leur vie, c’est trop. looool

